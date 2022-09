Un grande Petrucci trionfa in gara2 in New Jersey, Gagne a +4. In Alabama la ‘finale’

Danilo Petrucci non ci pensa proprio a mollare la possibilità di vincere il MotoAmerica da debuttante e in gara2 a Millville, al New Jersey Motorsports Park, si impone dominando sul bagnato e recupera nove punti a Jacob Gagne, vincitore sabato e ora con soli quattro punti di vantaggio sul pilota di Terni ad una sola tappa dalla conclusione: si deciderà tutto al Barber Motorsports Park di Birmingham, Alabama, il 24-25 settembre.

IN GARA1 PETRUX FUORI DAL PODIO

Dominio

Il pilota della Ducati Panigale V4-R del team Warhorse è andato subito in testa distanziando gli avversari di diversi secondi (saranno più di sei sul secondo): niente da fare per il campione del mondo in carica, superato anche dal sudafricano Scholtz. Risultato? I due si giocheranno il titolo in Alabama partendo da quota 331 (lo statunitense) e 327 (il centauro umbro) in un appassionante finale. Per il ternano è la quinta affermazione dell’anno. C’è ancora speranza.