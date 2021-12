Uno dei protagonisti della rissa torna a Fontivegge

Martedì era stato protagonista di una sanguinosa rissa in zona Fontivegge, a Perugia. Nel pomeriggio di giovedì, è stato visto, beato, sulle scalinate di piazza del Bacio, a ridosso della piazza della stazione. A segnalarlo, gli stessi vigilantes che due giorni prima avevano denunciato la rissa. Aveva in mano una bottiglia di birra. Particolare inquietante, visto che proprio bottiglie di vetro rotte erano state usate come arma nella rissa.

Aperto un fascicolo

Intanto, come riportato dal Corriere dell’Umbria, la Procura della Repubblica conferma l’apertura di un fascicolo per rissa e lesioni dopo i fatti di venerdì. Il pm di turno, Tullio Cicoria, non ha iscritto nessuno nel registro delle notizie di reato. Sul posto, dopo i fatti, erano intervenuti i carabinieri di Perugia.

Proteste dal comitato

«Ci aspettavamo che qualcosa sarebbe successo – spiega il portavoce del comitato Fontivegge, Giulietto Albioni – le forze dell’ordine non possono essere presenti in ogni momento. Questi signori hanno approfittato dell’assenza di militari e polizia locale. Il problema è che quella zona è sempre presa di mira da questi soggetti: mi colpisce che non ci sia una forte protesta dei commercianti».