Urla e mette in fuga i ladri. Marmore è ‘sotto tiro’

Un sabato complicato per la frazione di Marmore (Terni) dal punto di vista dei reati predatori. Nella prima serata, intorno alle ore 20.30, tre malviventi – tutti di sesso maschile – hanno provato ad entrare in un’abitazione di vocabolo Piscina, nei pressi del passaggio a livello, ma sono stati messi in fuga da una vicina che, quando li ha visti agire, ha iniziato ad urlare. I tre sarebbero fuggiti a bordo di un’autovettura Audi station wagon di colore nero e, forse, con una targa di un’altra auto. Dopo l’accaduto, è giunto sul posto il proprietario dell’abitazione – che si trovava a Rieti, dove abitualmente risiede – che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Poche ore dopo, intorno alla mezzanotte e mezza, una famiglia è tornata nella sua abitazione di via Montesi, a pochi passi dall’ufficio postale, ed ha scoperto che era stata ‘visitata’ dai ladri. Da quanto appreso, i soggetti avrebbero messo a soqquadro quasi tutta l’abitazione, senza tuttavia rubare nulla. Danni e caos, quindi, ma bottino che sarebbe pari a zero. Resta tuttavia la gravità dell’episodio che fa sospettare, come quasi sempre in casi del genere, la presenza di basisti in loco in grado di fornire informazioni utili ai malviventi. La famiglia, uscita di casa intorno alle ore 18, era infatti a cena fuori e di certo qualcuno l’ha ‘tenuta d’occhio’.

Sui fatti marmoresi interviene anche il segretario del Pd locale, Sandro Piccinini, che chiede al Comune di Terni «di installare almeno due telecamere che potrebbero fungere da deterrente, oltre magari ad avere un’utilità diretta. Lo abbiamo già chiesto attraverso una petizione, perché Marmore è un ‘porto di mare’ frequentato da soggetti provenienti spesso da fuori e non sempre raccomandabili. Un’altra questione – aggiunge PIccinini – ancora in sospeso nonostante il tempo trascorso, è la videosorveglianza al parco Campacci. Chiesta più volte ma mai realizzata: quanto costerà mai? Perché non si agisce? Qui la situazione sicurezza, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, non è ottimale. A Marmore vivono molte persone anziane, fragili e vulnerabili: qualcosa va fatto, anche per loro».