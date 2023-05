Usl 1, avviso per medici del 118 per gli incarichi provvisori

L’Usl Umbria 1 ha indetto un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di una graduatoria aziendale aggiuntiva di medici disponibili al conferimento di eventuali incarichi provvisori a rapporto convenzionale per il servizio di Emergenza sanitaria territoriale – 118. L’azienda sanitaria specifica che i requisiti di ammissione sono «diploma di laurea in medicina e chirurgia; iscrizione all’albo professionale dei medici; possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di Emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell’art. 66 comma 1 dell’Acn 28/04/2022». I medici interessati dovranno inviare la domanda entro il quinto giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Usl Umbria 1. Il testo completo dell’avviso e il modello di domanda da utilizzare per partecipare all’avviso sono scaricabili QUI.

Condividi questo articolo su