di S.F.

Usl Umbria 2, novità per le struttura complesse riguardante i distretti di Terni e Narni-Amelia. C’è la firma sui conferimenti degli incarichi di sostituzione per le direzioni: a spuntarla sono Gianluca Rossi (unico contendente) e Stefano Puliti. Novità anche per Orvieto e Narni-Valnerina.

In tre si erano fatti avanti per l’incarico. Oltre a Puliti, vincitore con un punteggio di 30,725, in lizza anche Comunardo Tobia (26,617) e Valentina Rosati (13,045). L’azienda sanitaria locale si è attivata con un avviso interno e, di conseguenza, gli incarichi odierni sono tutti di natura temporanea.

La Usl specifica che il dottor Puliti «riveste attualmente il ruolo di medico di medicina generale convenzionato. In caso di accettazione dell’incarico conferito, dovrà essere sospeso – per tutta la durata dell’incarico stesso – dalle attività di medicina generale». Il via libera avrà efficacia dal 1° agosto e avrà durata di nove mesi, poi prorogabili per ulteriori sei.

Per Terni la situazione è stata più agevole. Gianluca Rossi era l’unico candidato e ha ottenuto un punteggio di 30,108. Nel suo caso non c’è alcun discorso legato alla sospensione. Infine Orvieto e Norcia-Valnerina: nel primo caso il posto va a Viviana Nicosia (28,159, tre candidati), nel secondo a Simona Marchesi (36,850).