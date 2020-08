Va a fare il bagno e annega: muore turista di Perugia

È andato a fare il bagno insieme alla compagna, poi la tragedia. Un turista 51enne residente a Perugia ha perso la vita nel pomeriggio di sabato in Liguria, nella zona di Punta Bianca: è annegato in mare nel territorio comunale di Ameglia, in provincia di La Spezia. A nulla sono valsi i soccorsi: sarebbe stato trascinato sott’acqua dalla corrente e dalla risacca.

Annegato

Il mare – riportano i media locali, tra i quali Il Secolo XIX – era mosso e le onde alte quando l’uomo (G.P.) è entrato in acqua. La donna, non vedendolo rientrare dopo essere uscita a fatica afferrando la cima utilizzata dai bagnanti per risalire la scogliera, ha chiesto aiuto: non c’è stato niente da fare per i soccorritori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con la moto d’acqua, gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri. Complicate le operazioni di recupero: la salma è stata recuperata dai sommozzatori del 115.