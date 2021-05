Va a pranzo dalla figlia, 90enne al ritorno trova la casa svaligiata dai ladri

Un uomo di 90 anni ha avuto un malore nel pomeriggio di domenica dopo che, tornato a casa, ha scoperto che a casa sua c’era stato un furto. Soccorso dagli operatori del 118 stato affidato all’assistenza dei familiari. Il fatto è accaduto a Santa Maria degli Angeli, in via Smerlata, una traversa di via D’Annunzio.

Era a pranzo dalla figlia

Particolarmente aberrante il crimine in quanto colpisce una persona debole già provata da un problema: nei giorni scorsi infatti l’uomo ha perso la moglie. E per questo motivo i figli lo avevano invitato per il pranzo della domenica, per non farlo sentire solo e per incoraggiarlo.

L’amara sorpresa al ritorno

Ma al ritorno a casa, nel pomeriggio, l’amara sorpresa. Stando a quanto si apprende, più che la roba rubata ad essere particolarmente rilevanti sono i danni all’ingresso e all’interno dell’abitazione. Ed è a quel punto che è sbiancato ed ha accusato un malore. Sul posto è arrivata l’ambulanza, i cui sanitari hanno prestato i primi soccorsi all’uomo.

Le indagini

Sul fatto indagano gli uomini del commissariato di Assisi, per i quali però sarà difficile risalire agli autori, considerando che sul posto non ci sono telecamere e che al momento non sembrano esserci testimoni.