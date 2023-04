Fa un video su TikTok con la droga: giovane di Gubbio nei guai

Da Gubbio, dove risiede, a Riccione per divertirsi. Con tanto di spaccio di droga finito con l’arresto: a finire nei guai è stato un 22enne dopo essere stato tradito da un video che lui stesso aveva condiviso su TikTok.

La droga e le conseguenze



A raccontare la vicenda è Il Resto del Carlino. Nel video si vedeva il giovane mostrare un sacchetto contenente la sostanza stupefacente. Peccato per lui che sia poi finito nello smartphone di un buttafuori del locale riminese: è stato quest’ultimo ad avvisare i carabinieri della Compagnia di Riccione. Il 22enne, difeso dall’avvocato Marco Lunedei, è stato processato per direttissima – chiesto l’abbreviato – con l’accusa di spaccio dopo essere stato arrestato. Disposto l’obbligo di firma per cinque volte alla settimana. Al momento del controllo i militari non hanno trovato la droga al ragazzo, ma poi nell’auto sono saltate fuori cinquanta pasticche di Mdma, metadone e anche una modica quantità di eroina: ai giudici ha fatto presente che erano per uso personale e non voleva spacciarle.