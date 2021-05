Vaccini 60-69: «Quali criteri stanno usando per inviare gli sms?»

«La data della vaccinazione sarà basata sull’età e non sull’ordine di adesione». Il messaggio – estremamente chiaro – lanciato dalla Regione Umbria e relativo ai criteri delle vaccinazioni della fascia di età 60-69 anni (mercoledì sono attese le prime dosi), non era sfuggito ai cittadini. E infatti quando martedì sono partiti i primi sms per comunicare ai diretti interessati, quelli che avevano pre-aderito alla campagna, i luoghi e le date della vaccinazione, c’è chi ha notato che l’annunciato criterio anagrafico era andato a ‘farsi benedire’. Da qui l’ondata di segnalazioni anche ad umbriaOn. «Conosco cinque persone che hanno fra i 60 e i 64 anni, l’sms è arrivato a tutte e verranno vaccinate a stretto giro. A me, così come ad altri che hanno più di 65 anni, nulla. Quindi: o quando si parla di ‘ordine di età’ si intende che sono partiti dai 60enni a salire, oppure il criterio è semplicemente saltato e sta procedendo tutto in maniera casuale. Delle due, l’una». E poi, un altro lettore: «Ho 68 anni, a me nessun sms, ad altri più giovani sì. Evidentemente quando si parlava di criterio anagrafico, si intendeva che sarebbero partiti dai meno anziani, o più giovani per chi si offende, della fascia 60-69. A me non sembra proprio la cosa più logica, ma a chi organizza evidentemente sì».

