Stop Astrazeneca under 60: scatta la riprogrammazione

«Per i cittadini sotto i 60 anni che hanno già ricevuto la prima dose con vaccino Astrazeneca il ciclo vaccinale sarà completato con vaccino Pfizer o Moderna entro 8-12 settimane». L’annuncio è della Regione Umbria e fa seguito alla sospensione di Astrazeneca per gli under 60 stabilita nella giornata di venerdì.

La riprogrammazione

Scattata la riprogrammazione degli appuntamenti in modo – viene sottolineato – «da recuperare entro venerdì prossimo quelli rimandati ieri (11 giugno, ndR), mentre gli appuntamenti della prossima settimana saranno mantenuti. Coloro che erano programmati in data odierna verranno regolarmente vaccinati con vaccino m-RNA (Pfizer e Moderna), se invece i cittadini under 60 che avrebbero dovuto ricevere la seconda dose oggi con Astrazeneca non si dovessero presentare, riceveranno un sms con un nuovo appuntamento nei prossimi giorni».