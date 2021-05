Vaccini, oltre 175 mila dosi in arrivo

Una previsione di dosi in arrivo che sfiora quota 180 mila nelle prossime settimane, fino al 3 giugno. Questo il programma della Regione Umbria – il dato non è certo, ci sono alcune situazioni da verificare – in merito ai vaccini anti Covid-19: del tema se ne è parlato giovedì mattina in occasione della consueta conferenza stampa di aggiornamento sull’andamento dell’epidemia sul territorio regionale.

La previsione

Nello schema della Regione si parla di 177.750 dosi dal 9 maggio al 3 giugno. In maggior misura si tratta Pfizer (oltre 134 mila), quindi Moderna (22.600, in parte da verificare), Johnson & Johnson (16.500) e, a chiudere il cerchio, Astrazeneca con 4.100. «Per quanto concerne Astrazeneca – viene specificato – si rende noto che, entro la fine del mese di maggio, è prevista un’altra fornitura con un quantitativo di dosi similare a quello in afflusso agli inizi di maggio (26.200)».