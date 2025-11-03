di Giovanni Cardarello

Sono dieci, secondo il report annuale di Acacia Group, le imprese che rappresentano la spina dorsale dell’economia umbra. Dieci imprese che, sommate, superano i 13 miliardi di euro di fatturato e danno lavoro a 17.500 persone. Il 5% del totale dei 356.000 lavoratori attivi nel territorio regionale. La classifica, stilata da Acacia Group sull’analisi dei bilanci del 2024 delle realtà più solide, evidenzia un quadro, di questo specifico contesto, in gran parte positivo. Vediamo i dettagli e le cifre.

La testa della classifica è dominata da tre colossi umbri che spaziano tra settori cruciali per l’economia. Al primo posto c’è PAC 2000A Conad, attiva nella grande distribuzione organizzata, con un fatturato di 5,6 miliardi di euro, un margine operativo lordo di 208 milioni e una marginalità tra lo stesso dato e il fatturato del 3,7%.

Al secondo posto c’è Acciai Speciali Terni con 2,4 miliardi di euro di fatturato, margine operativo lordo di 87 milioni e marginalità del 3,6%. Completa il podio Brunello Cucinelli e, nel caso dell’azienda di Solomeo, il fatturato è di 1,2 miliardi di euro, con 364 milioni di Mol e un importante 28,5% di marginalità.

Seguono a ruota realtà significative come Eurospin Tirrenica (1,2 miliardi di euro di fatturato), Ecosuntek (746 milioni di euro), Metalmeccanica Tiberina e Tiberina Holding rispettivamente con 736 e 554 milioni di euro fatturato. La top ten è completata da GMF Srl (514 milioni di euro di fatturato), Colacem (493 milioni) e Icom (460 milioni). Da registrare l’uscita dalla classifica di Coop Centro Italia in ragione della fusione e acquisizione da parte di Coop Etruria, la cui sede è ora situata in Toscana.

L’analisi dei bilanci effettuata da Acacia Group conferma quindi la salute finanziaria delle prime dieci aziende con sede in Umbria che, come si evince dal dato in purezza, mostrano una marginalità media sostenibile e strutturata. In particolare, la già citata azienda di Brunello Cucinelli e la Colacem.

Ma, come riporta ‘Il Corriere dell’Umbria‘, il dato più significativo che emerge dal report è la diversificazione settoriale che caratterizza la regione. Si va dal lusso alla moda di alta gamma, passando per la grande distribuzione organizzata, la meccanica di precisione e ovviamente la siderurgia. Un’ampiezza di settori che evidenzia un equilibrio salutare tra industria, commercio e manifattura. Quello che nel report viene definito «un chiaro segnale di consolidata resilienza imprenditoriale di fronte alle sfide economiche».

Ma, nonostante i dati positivi emersi, gli imprenditori principali dell’Umbria alzano la voce. «Oggi – spiega sempre a ‘Il Corriere dell’Umbria‘ Francesco Pace, Ceo e fondatore di Acacia Group – gli imprenditori del territorio chiedono soprattutto di poter camminare senza inutili ostacoli, tasse non funzionali e burocrazia superflua. Chiedono – sottolinea Pace – una regione che li accompagni, non che li rallenti. Un sistema che riconosca il loro ruolo di motore sociale oltre che economico».