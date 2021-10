Valnerina, rabbia a Collestatte: «Questa strada è pericolosa»

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

La strada statale 209 Valnerina purtroppo, da molti anni, è teatro di incidenti, molti dei quali anche mortali. I cittadini di Collestatte e Torre Orsina sono «sempre più preoccupati per la nostra sicurezza. Una situazione insostenibile sotto ogni punto di vista: il traffico continuo a tutta velocità di veicoli e di mezzi pesanti, la segnaletica stradale orizzontale ormai inesistente e lo scarso controllo da parte delle forze di Polizia, non garantiscono la sicurezza di noi cittadini». Massimo Leopoldi, segretario del circolo Pd ‘Enrico Berlinguer’ Collestatte-Torre Orsina, racconta che «nel mese di luglio abbiamo avviato una petizione e raccolto 170 firme da parte dei residenti, ma nulla si muove. Siamo abbandonati da un Comune e da una Provincia che non si ricordano che anche queste zone sono parte del territorio ternano. Vogliamo delle risposte, altrimenti arriveremo fino a palazzo Spada».