Verso il nuovo Dpcm: Regioni non potranno chiudere le scuole fino alla prima media

Niente ‘giallo’ fino al prossimo 30 aprile (le Regioni saranno ‘arancioni’ o ‘rosse’ in linea con l’ultimo decreto legge), un riferimento a possibili allentamenti delle misure (ma nessun automatismo né date oltre le quali sarà possibile farlo) se i dati territoriali dovessero migliorare in maniera significativa, possibilità per le Regioni di applicare misure da ‘zona rossa’ (a prescindere dai numeri) se il rischio di diffusione del virus dovesse essere elevato, nessuna facoltà – per gli stessi governatori regionali – di chiudere le scuole fino alla 1° media, anche nelle ‘zone rosse’.

Questi gli elementi che, stando a Il Corriere della Sera, potrebbero caratterizzare il nuovo Dpcm che il Governo si appresta a licenziare e che sarà valido dal 7 al 30 aprile. Un documento in continuità con il precedente ma con alcuni ‘aggiustamenti’, in minima parte frutto del confronto politico interno alla stessa maggioranza, fra ‘rigoristi’ – guidati dal ministro della salute Speranza – e ‘aperturisti’.

Il nuovo Dpcm, il secondo del Governo Draghi, prevede la conferma del coprifuoco dalle ore 22 alle 5 del mattino, con possibilità di spostarsi al di fuori di questi orari solo per motivi di lavoro, salute o necessità particolari. Senza la possibilità di diventare ‘gialli’ almeno fino al 30 aprile, resteranno in vigore le restrizioni relative alla mobilità. In ‘arancione’ non si potrà uscire dal proprio comune di residenza – salvo i motivi citati o la disponibilità di seconde case, anche fuori regione – con la possibilità di andare a trovare parenti ed amici una sola volta al giorno e massimo in due persone (esclusi minori di 14 anni e disabili/non autosufficienti conviventi). In ‘rosso’ si potrà uscire di casa solo per lavoro/salute, acquisto di generi di prima necessità ed altre esigenze particolari, senza più la ‘deroga pasquale’ (valida dal 3 al 5 aprile) di poter andare a trovare parenti ed amici.