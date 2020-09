Via Curio Dentato: dà in escandescenze, portata via dal 113

Intervento della squadra Volante della polizia di Stato – anzi due, distinti – nel primo pomeriggio di martedì in via Curio Dentato, a Terni. Il motivo: una donna di nazionalità italiana, visibilente ubriaca, ha iniziato ad infastidire gli avventori di un locale che si trova lungo la strada. Inizialmente è stata allontanata e poi, forse presa da un momento di rabbia, ha dato in escandescenze sferrando un calcio al cane di un cliente del locale. Ne è nato un parapiglia, sedato dal primo intervento della polizia. La stessa, calmatasi ma solo in apparenza, ha poi iniziato a scattare foto e selfie in serie (sic), salvo poi stendersi in mezzo alla strada, creando problemi alla circolazione. A questo punto, oltre ad una operatrice del 118 che, libera dal servizio, si è sincerata delle sue condizioni, la Volante è arrivata di nuovo, con più pattuglie, e ha caricato la donna trasportandola in questura.

