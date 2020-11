Perugia, arriva l’ospedale da campo accanto al Silvestrini

Condividi questo articolo su

















Lavori in corso all’azienda ospedaliera ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dove da venerdì è iniziata l’operazione che porterà al montaggio di un ospedale da campo dell’Esercito Italiano nell’area del parcheggio ‘Taramelli’, ora riservato all’emergenza Covid-19. L’area è stata transennata e già dalla serata di venerdì comincerà il trasbordo del materiale per l’allestimento.

Soluzione tampone

Nella giornata di giovedì c’era stato un sopralluogo per capire la posizione migliore. Alla fine si è scelto il parcheggio Taramelli, che vedete nelle immagini. Lì sarà installato il campo con i posti letto che saranno gestiti da un cardiologo dell’esercito. La decisione è stata quella di procedere al montaggio della struttura per avere a disposizione circa 40 posti Covid in più, per larga parte ‘ordinari’ ed in minima destinati alla ‘sub intensiva’, in attesa della struttura più grande, quella finanziata da Bankitalia, per cui l’iter è ancora abbastanza complesso e i tempi di consegna sono più lunghi del previsto (si parla di fine mese o i primi di dicembre). Presto si arriverà ad una soluzione analoga anche per il Santa Maria di Terni.