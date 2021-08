Condividi questo articolo su

















Dalla mezzanotte di venerdì è scattato l’obbligo di Green pass per l’accesso alle attività al chiuso – salvo rare eccezioni, vedasi i clienti degli alberghi che mangiano nel ristorante interno – di ristorazione e sport. In tutta Italia primi ingressi nelle palestre con il provvedimento in vigore: Otello Trippini della Passepartout di Terni spiega le proprie sensazioni e preoccupazioni.