Vinti 2 milioni di euro al gratta e vinci al bar ‘Le Querce’ di Perugia

Clamorosa vincita al gratta e vinci in Umbria, con un biglietto acquistato – la notizia è di grattaevinci.com – presso l’area di servizio bar Le Querce lungo la via Tiberina Sud (E45) a Perugia, nei pressi di Collestrada. La vittoria è stata centrata con un biglietto del ‘New Bonus Tutto per Tutto’. «Al momento non sappiamo chi e quando abbia centrato questa grande vincita – spiegano dall’esercizio commerciale, molto frequentato -. Si tratta di un punto di passaggio per tanti. Staremo a vedere, speriamo che la persona baciata dalla ‘dea bendata’ si faccia viva».

Condividi questo articolo su