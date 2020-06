Violenta una donna e mette le foto su Facebook: arrestato

Una storia incredibile che arriva da Gualdo Tadino. Un uomo di 40 anni, di nazionalità rumena, ha legato, picchiato e violentato una donna. Poi ha postato la foto della sua ‘preda’ su facebook. Dopo la denuncia è stato arrestato dai carabinieri, nella mattinata di giovedì.

Arrestato l’aguzzino

Le foto della donna sono state viste da centinaia di persone. Fra queste anche la figlia di lei, che ha subito dato l’allarme chiamando i carabinieri, che sono intervenuti immediatamente, l’hanno salvata, arrestando l’uomo, portato immediatamente in carcere. Nella giornata di venerdì è previsto l’interrogatorio di garanzia. La sua posizione è molto critica in quanto, fra l’altro, come riferito da La Nazione – che riporta la notizia – era già agli arresti domiciliari per precedenti di violenza consumati anche nell’ambito familiare, e sta finendo di scontare in Umbria condanne definitive per fatti avvenuti una decina di anni fa quando viveva in Sicilia e una per furto a Gualdo Tadino, più recentemente.

Attirata in trappola

La donna è stata subito affidata alle cure mediche in un contesto di massima protezione, come previsto dai protocolli del codice rosa. È di fatto caduta in una trappola. Stando alle prime risultanze, nei giorni scorsi aveva ricevuto una proposta di lavoro come badante a casa dell’uomo. Una casa che mercoledì è diventata la sua prigione.