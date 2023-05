Violentata in discoteca: condannato il titolare

Cinque anni e quattro mesi di reclusione con le modalità del giudizio abbreviato: questa la pena inflitta dal gip di Perugia, Natalia Giubilei, a Simone Peppicelli, 54enne di Chiusi (Siena) e titolare della discoteca ‘The Box’ di Città della Pieve (Perugia). L’uomo era stato arrestato nell’ottobre del 2022 dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve a seguito delle denunce sporte da una 22enne di Chiusi e da altre amiche, coetanee. La prima, in particolare, aveva messo nero su bianco una ricostruzione agghiacciante, fatta di una violenza sessuale subita nell’ufficio dell’uomo – all’interno del locale – dopo che lo stesso l’aveva fatta bere fino ad ubriacarsi. Per il legale difensore del Peppicelli, il tutto si era svolto in un contesto consensuale ma il tribunale ha ritenuto fondata la ricostruzione della giovane – parte civile – e soprattutto degli inquirenti. Ora la prospetiva per il 54enne è quella del giudizio d’appello.

