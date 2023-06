Rende un inferno la vita di mamma e fratello: 60enne arrestato

Violenze fisiche e psicologiche nei confronti dell’anziana madre e del fratello. Proseguirà in una struttura riabilitativa la vita di un 60enne, arrestato dalla polizia di Stato di Foligno in seguito alle azioni a danno dei familiari: per lui ci sono i domiciliari.

Violenza e droga



L’uomo è indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia con la contestazione di numerosi episodi di violenza psicologica e fisica nei confronti della madre e del fratello, realizzati nel corso degli anni ma gravemente intensificatisi negli ultimi mesi. Tutto dovuto agli scatti d’ira del 60enne, riconducibili all’assuefazione dalla droga. Ha anche minacciato di morte con l’utilizzo di un coltello. A questo punto la madre ha chiesto aiuto alla polizia di Stato. La procura della Repubblica non ha perso tempo e ha presentato un’immediata richiesta di misura cautelare.