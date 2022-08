Vitto e alloggio in albergo per due mesi e mezzo: se ne va senza pagare. Denunciato

La polizia di Stato di Spoleto ha denunciato un uomo per insolvenza fraudolenta: dagli accertamenti condotti è risultato essere stato ospite presso una struttura ricettiva dello spoletino, usufruendo di vitto ed alloggio per oltre due mesi e mezzo. Nei primi giorni di agosto l’uomo, però, ha lasciato l’albergo portando con sé la chiave della camera e senza pagare il conto della sua permanenza, di oltre 1.800 euro, facendo perdere le proprie tracce. Grazie a tutti gli elementi raccolti e alle segnalazioni ricevute, i poliziotti hanno rintracciato il soggetto presso un bar di Spoleto, riuscendo ad ottenere la restituzione della chiave della camera. Non ha invece inteso pagare la somma di denaro dovuta per il suo lungo soggiorno.

