Vodafone ‘down’ nel centro Italia, disservizi anche in Umbria

Blackout nelle comunicazioni telefoniche e via internet, giovedì mattina, per i clienti Vodafone di buona parte del centro-nord Italia, Umbria compresa, a causa di disservizi nella rete segnalati poco dopo le 10. Problemi analoghi riguardano – riportano i portali specializzati – anche gli utenti di ho.Mobile e, in alcune zone più circoscritte, di PosteMobile. «I nostri tecnici sono al lavoro per ripristinare la normalità del servizio prima possibile» scrive via twitter la stessa Vodafone rispondendo alle segnalazioni dei propri clienti. Il suggerimento dato è quello di «spegnere e riaccendere periodicamente gli smartphone». Perugia, Terni, Narni, Foligno, Gualdo Tadino, Assisi, ma anche Milano, Firenze, Roma, Ancona, Bologna, Pesaro e San Benedetto del Tronto le città da cui starebbero arrivando la maggior parte delle segnalazioni, proveniente soprattutto da Umbria, Marche e Abruzzo.

