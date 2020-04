«Vorrei il tricolore…»: l’Arma esaudisce il desiderio di un 90enne

«Mi piacerebbe tanto poter avere una bandiera dell’Italia da mettere fuori dal mio balcone». La richiesta, avanzata nel giorno di Paqua da un 90enne invalido e che vive da solo a Pieve di Campo (Perugia), è stata esaudita dai carabinieri.

Una storia bella

L’anziano aveva telefonato al 112 e i militari del comando stazione di Ponte San Giovanni, competenti per territorio, si sono subito prodigati per fargli avere il tricolore. Felicissimo e commosso il 90enne, costretto su una sedia a rotelle, quando li ha visti arrivare con la bandiera. «È un piccolo gesto – ha spiegato – che mi fa sentire accanto a tutti coloro che soffrono, ai miei connazionali, e che speriamo diventi vero simbolo di vittoria su questo virus». I militari hanno quindi provveduto a issare il tricolore sulla ringhiera del balcone: al 90enne è stata assicurata la presenza dell’Arma in occasione dei quotidiani servizi di pattuglia per qualsiasi futura necessità.