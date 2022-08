Vuol evitare il controllo, prende a calci e pugni gli agenti: 23enne arrestato

Calci e pugni agli agenti di polizia nel tentativo di evitare le verifiche. Protagonista della vicenda un 23enne nigeriano che, nell’ambito dei servizi di controllo, è stato arrestato a Perugia mentre passeggiava in via Curtatone e Montanara.

Agitato

La polizia ha chiesto di vedere i documenti ed il 23enne ha reagito lanciandogli agli agenti una fotocopia della denuncia di smarrimento della carta d’identità. A questo punto è scattata la perquisizione, ma il giovane non era molto d’accordo: calci e pugni, poi è caduto a terra trascinando con sé uno dei poliziotti (lesione alla mano per lui). Alla fine è emerso che era irregolare sul territorio. Scattate le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.