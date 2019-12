Mauro Scarpellini a capo di FarmaciaTerni

È un volto conosciuto e già protagonista nella società il nuovo amministratore unico di FarmaciaTerni srl. A prendere il posto – in via temporanea fino all’approvazione del bilancio 2019 – del dimissionario Federico Ricci è il presidente del collegio sindacale: si tratta del 76enne originario di Subiaco (Roma) Mauro Scarpellini. La nomina del sindaco Leonardo Latini arriva dopo l’apertura di un avviso pubblico scaduto nella giornata di giovedì: la decisione è stata comunicata venerdì pomeriggio in occasione dell’assemblea dei soci.

FARMACIATERNI, RICCI SALUTA: TEMPO DI BILANCI