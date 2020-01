Terni, c’è coppa Italia del tennistavolo

Nuovo appuntamento nazionale al palatennistavolo ‘De Santis’ nel weekend. A Terni sarà infatti assegnata la coppa Italia nazionale con il coinvolgimento dei comitati regionali. «Rappresenterà per tutti i partecipanti un momento importante della stagione e assegnerà anche il secondo ambito trofeo, dopo la Supercoppa Italiana di fine settembre scorso. Le migliori compagini di A2 avranno l’opportunità di affrontare quelle di A1, anticipando le possibili sfide del prossimo massimo campionato», sottolinea il presidente FiTet Renato Di Napoli.

Chi ci sarà

Tra gli uomini – massimo quattro atleti per squadra – spazio alla Top Spin Messina Carrubamia, l’Aon Milano Sport, l’Apuania Carrara, l’A4 Verzuolo Tonoli-Scotta, il Tennistavolo Genova Cervino e Il Circolo Prato 2010, che si sono classificate ai primi sei posti in serie A1 al termine dell’andata; poi il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval e il Tennistavolo Norbello, che si sono laureati campioni d’inverno nei gironi A e B di A2. Per quel che concerne le donne sfide tra la Teco Corte Auto Cortemaggiore, la Brunetti Castel Goffredo, il Tennistavolo Norbello, il Quattro Mori Cagliari e la Polisportiva Bagnolese Panino LAB, ovvero le prime cinque di A1; quindi il Tennistavolo Torino e le Alfiere di Romagna A in rappresentanza della A2. Le finali sono previste per domenca alle 13.30.

Comitati regionali

Diciassette i team coinvolti in questo caso, vale a dire coloro chr si sono aggiudicati le fasi locali. Si tratta di Antoniana Pescara (Abruzzo), Tennistavolo Potenza (Basilicata), Tennistavolo Nuova Luzzi (Calabria), Tennistavolo Galleria Auchan Mugnano (Campania), Alfieri di Romagna (Emilia Romagna), Asd San Giovanni (Friuli Venezia Giulia), Asd Maccheroni (Lazio), Tennistavolo Athletic Club (Liguria), Polisportiva Bagnolese (Lombardia), Tennistavolo Senigallia (Marche), Tennistavolo Torino (Piemonte), Tennistavolo Trani (Puglia), Il Circolo Etneo (Sicilia), Incas Caffè Tennistavolo Lucca (Toscana), Usd San Giuseppe Rovereto (Trentino), Tennistavolo Valle Umbra (Umbria) e Polisportiva Colognola ai Colli (Veneto). La formula sarà quella olimpica. «La coppa Italia – chiude Di Napoli – sarà coperta dalla diretta sul canale Youtube della FITeT, permettendo così anche agli appassionati non presenti sul posto di seguire gli incontri».