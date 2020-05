20enne scomparsa da Terni: cresce l’angoscia

Alla stazione di Roma Termini c’è chi l’ha notata o la conosce. Altri – un uomo in particolare – hanno cercato di convincerala a tornare a Terni, prendendo il primo treno utile. Al telefono con la madre si è rifatta viva martedì mattina, assicurandole che presto sarebbe tornata da lei. Ma a quelle parole non ha fatto seguito nulla e così l’angoscia di mamma Vittoria per la figlia Mariam – scomparsa da Terni da diversi giorni – ha ripreso il posto della speranza. Della vicenda della 20enne di origine marocchina se ne è occupata anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto’, mercoledì sera. La madre ha parlato delle difficoltà della figlia, delle sofferenze per i complicati rapporti familiari, di una ragazza chiusa, che parla poco e che già altre volte era sparita. Salvo poi tornare dopo qualche giorno. «Stavolta sento che non torna – ha detto Vittoria a ‘Chi l’ha visto’ -. Lei può costruirsi la vita che vuole ma io so che non sta bene, che è in difficoltà. E per questo chiedo a tutti di aiutarmi». Le segnalazioni intercettate a Roma dai giornalisti Rai parlano in effetti di una ragazza in grande difficoltà. L’auspicio è che presto tutto possa risolversi per il meglio.

