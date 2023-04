A Terni la prima scuola orafa in Umbria a ‘misura’ di persone con disabilita motoria

Il ‘Laboratorio di alta formazione in arte orafa’ di Paolo Montori a Terni, l’unica scuola orafa in Umbria, apre una nuova sede. L’inaugurazione è prevista per sabato 15 aprile alle ore 14 in via Bartocci 1E, «pronta ad accogliere gli allievi da tutta la regione e da tutto il centro Italia».

Nuovi spazi, più accessibili

«Un passo importante per Terni, per l’Umbria e tutto il centro Italia», sottolinea Montori. «La prima scuola orafa in Umbria ad aver reso il laboratorio accessibile alle persone con disabilità, adattando bagno, spogliatoi e tutti i luoghi di lavoro, strumentazioni e macchinari, che solitamente funzionano con il pedale, alla funzionalità manuale delle persone con disabilità motoria, per chi usa, per la propria mobilità una sedia a rotelle, o altri strumenti per spostarsi in autonomia». Il ‘Laboratorio di alta formazione in arte orafa’ sito all’interno del Laboratorio Orafo Montori Paolo, «forma ragazzi e ragazze per poi proporli ad aziende del nord Italia che producono alta gioielleria per i brand più famosi al mondo, o proporli alle aziende orafe del territorio qualora cercassero un orafo o un incastonatore. Gli insegnanti sono gli orafi che la mattina lavorano all’interno del laboratorio Montori ed il pomeriggio mettono a disposizione degli allievi il loro sapere, per svelare tutti i trucchi del mestiere. Nel 2022 I’80% degli allievi usciti dal Laboratorio lavora presso aziende di Valenza in Piemonte».