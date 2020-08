A Terni per rubare: cacciati tre romeni

In tre, a bordo di un’auto, si aggiravano mercoledì nella zona di via del Lanificio con fare piuttosto sospetto: la polizia di Stato li ha notati e controllati. Si trattava di due donne ed un uomo, tutti di età compresa fra i 50 e 60 anni e provenienti da un campo nomadi di Roma. Alle spalle, tanti precedenti per reati contro il patrimonio. Senza alcun motivo valido per stare a Terni, sono stati allontanato con foglio di via obbligatorio valido per tre anni.

TERNI, VANNO IN FERIE E I LADRI NE APPROFITTANO

‘Beccato’ il ladro di borgo Rivo

Sempre la polizia – la squadra Volante in particolare – ha anche identificato l’autore di alcuni furti in appartamento avvenuti nei giorni scorsi. Si tratta di un 24enne ternano che è entrato in azione più volte nella zona di borgo Rivo: decisiva ancora una volta la collaborazione offerta dai cittadini che hanno consentito alla polizia di Stato di identificare il soggetto, attraverso una descrizione puntuale. In un’occasione il giovane era entrato per due volte in una casa, rubando oggetti di valore e denaro all’interno dell’auto parcheggiata in garage. In arrivo, per lui, la misura dell’avviso orale.

Controlli fino alle una di notte

In tema di controllo del territorio, sono scattati mercoledì i servizi, coordinati dal questore di Terni Roberto Massucci e decisi nell’ambito del tavolo sull’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal prefetto Emilio Dario Sensi, che hanno riguardato la stazione ferroviaria, le zone periferiche della città e comuni limitrofi come Montefranco ed Arrone. Fino all’una di notte sono state impiegate pattuglie della questura, personale del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e un’unità cinofila della polizia, proveniente da Nettuno. Quattro i posti di controllo con 28 auto fermate e 131 persone controllate