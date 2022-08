A un buon Perugia manca il gol. Fermato il Parma al debutto al Curi

di Gabriele Ripandelli

È un punto giusto per quanto visto in campo. Un buon Grifo, che sfrutta le fasce e riparte in maniera veloce e decisa, ferma il Parma che è una seria candidata alla promozione finale. Castori scopre il Curi senza curva nord ma con il tifo, spostato in tribuna, che si fa sentire. Si muove la classifica in attesa dei primi gol e delle vittorie. La sensazione è che con un po’ di rodaggio la squadra migliorerà ma qualcosa dal mercato serve ancora.

Primo tempo

A sorpresa nel primo tempo è il Perugia a fare la partita. La prima frazione è piacevole con continui ribaltamenti di fronte. La squadra di Castori, come aveva abituato Alvini lo scorso anno, sfodera una buona prestazione contro una grande squadra senza demeritare. A centrocampo debutta Luperini, arrivato in settimana dal Palermo, che convince subito. Le occasioni più ghiotte sono per i padroni di casa con Olivieri, che torna titolare, che si dimostra subito in forma. Già al 6′ supera Chichizola in uscita per farsi però poi recuperare dal portiere argentino. Al 32′ chiama poi l’ex compagno al grande intervento: pennella Dell’Orco dalla sinistra, Melchiorri sponda per Olivieri che calcia in acrobazia. Gli uomini di Pecchia rispondono al 20′ quando Vazquez si libera agilmente di capitan Angella, anche lui assente nell’undici iniziale a Palermo, e serve Bernabé che colpisce in allungo. Gori blocca in due tempi. Al 37′ il sedici del Parma si inventa assistman ma Mihaila manda fuori.

Secondo tempo

Il Parma torna in campo dagli spogliatoi meglio del Perugia. Al 50′ Romagnoli conclude sugli sviluppi di un corner, ci pensa Melchiorri a liberare l’area. La partita si conferma un botta e risposta con Olivieri che al 53′ dalla parte opposta del campo svirgola e non inquadra la porta. Due minuti dopo Gori blocca con sicurezza la botta di Vazquez. Da lì calano i ritmi e Castori decide di rivoluzionare l’attacco richiamando in panchina Melchiorri e Luperini mandando in campo al loro posto Strizzolo e Di Serio. L’ex Benevento è bravo a crearsi due palle gol, meno a concludere non trovando la porta prima da due passi al 67′ sul cross di Casasola e all’80’ con Chichizola che si distende e dice no. Al 78′ deve metterci una palla Curado murando la conclusione di Vazquez. L’ultimo intervento è di Gori ancora sul numero dieci del Parma, il più in forma dei suoi.

Spogliatoi

Castori: «Siamo sulla strada giusta»

«Ci manca il 20-30% della preparazione». Fabrizio Castori è chiaro dopo il pareggio per 0-0 contro il Parma. Il tecnico si attende passi in avanti ma è soddisfatto: «Abbiamo fatto una buona partita. Se nel primo tempo avessimo segnato potevamo gestire in maniera diversa la partita nella ripresa puntando sulle ripartenze e le occasioni le abbiamo avute».

Filtra ottimismo

«Abbiamo giocato contro una squadra che ha qualità, palleggio e giocatori di alto livello – sottolinea Castori ai microfoni di UmbriaTV – abbiamo dimostrato di essere nella strada giusta con l’identità tattica e caratteriale che mi piace. Con Olivieri, Melchiorri e soprattutto Di Serio abbiamo avuto più occasioni di loro. Le nostre sono nitide mentre il Parma ha avuto l’opportunità in mischia. Anche chi è subentrato ha fatto bene lavorando per la squadra con sacrificio».

Ecco Luperini

«Ha fatto una grande partita, diventerà importante per questa squadra». Castori accoglie così Gregorio Luperini che si è presentato ai suoi nuovi tifosi prima in campo con una prestazione molto positiva e poi in sala stampa: «Ringrazio la società e il mister perché ho voluto fortemente questa squadra, sono molto contento di essere arrivato. Con i compagni mi sono trovato subito bene. Lo stadio lo ricordavo da avversario ed è stupendo». Il pari non soddisfa appieno il centrocampista che rilancia le ambizioni del Grifo: «Nello spogliatoi c’era un po’ di rammarico. Abbiamo tenuto bene il campo e ci è mancato solo un pizzico di fortuna per fare gol. La B è difficile ma questa squadra può fare grandi cose. Oggi lo abbiamo dimostrato».