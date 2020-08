Aborto farmacologico: niente ricovero. «Tesei chieda scusa»

«Ora la Regione Umbria deve immediatamente cancellare la delibera liberticida che costringe le donne al ricovero di tre giorni e provvedere ad applicare le direttive che arrivano dal Consiglio superiore di sanità. Ma questo da solo non è sufficiente». È Barbara Mischianti, segretaria regionale della Cgil Umbria, a commentare la novità proveniente dal ministro Roberto Speranza in merito all’aborto con la pillola Ru486 e, al contempo, a lanciare un messaggio per la giunta Tesei. Sull’argomento, in seguito al parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, attaccano anche i consiglieri regionali di Pd e M5S.

LA PROTESTA IN PIAZZA DI GIUGNO

Niente ricovero

Speranza ha annunciato l’aggiornamento delle linee guida sulla somministrazione della pillola abortiva Ru486: potrà avvenire senza ricovero – in day hospital – e fino a nove settimane di gestazione invece di sette. «Sono passati tanti anni – le parole della Mischianti – da quando abbiamo iniziato la battaglia per la Ru486, in Umbria come nel resto del Paese. Oggi, anche grazie alla straordinaria mobilitazione partita da Perugia, possiamo incassare un primo importante risultato, ma il nostro impegno continuerà fino alla piena applicazione della legge 194».

LO SCONTRO SULL’ABORTO FARMACOLOGICO A DOMICILIO ABROGATO

Il potenziamento

C’è da fare altro per la segretaria della Cgil Umbria: «C’è bisogno di potenziare i consultori e i servizi territoriali, di garantire contraccezione gratuita (come prevista dalla legge 194), così come di regolare il fenomeno dell’obiezione di coscienza dei medici, per far sì che un giusto intervento normativo non resti solo sulla carta. Intanto, però, abbiamo avuto ancora una volta la dimostrazione che la lotta delle donne, unite per i propri diritti, è uno strumento – conclude – potente capace di raggiungere i suoi obiettivi».

LA PETIZIONE CONTRO LA DECISIONE DELLA GIUNTA

De Luca: «Tesei si adegui»

«L’aborto farmacologico – puntualizza l’esponente pentastellato – è sicuro. La presidente Tesei si adegui, riporti l’Umbria nel 2020 e chieda scusa. Apprendiamo il parere del Consiglio superiore di sanità e la società di ginecologia e ostetricia. Va fatto in day hospital, nelle strutture pubbliche e private convenzionate, e le donne possono tornare a casa mezz’ora dopo aver assunto il medicinale’. Un parere espresso in modo univoco dopo che in Umbria, con un blitz ideologico oscurantista, la Lega aveva tentato di comprimere e limitare fortemente i diritti delle donne impedendo di fatto l’interruzione volontaria di gravidanza in day hospital. Il parere sarebbe anche approdato all’Agenzia del farmaco per l’aggiornamento del bugiardino della Ru486, nella parte in cui viene ampliato di due settimane il periodo di prescrivibilità. Questi pareri – conclude – andranno a far parte delle nuove linee d’indirizzo per l’interruzione volontaria di gravidanza che verranno emanate dal ministero della Salute».

«Cambiare la delibera»

Per i consiglieri Pd «la nostra era una battaglia giusta. La giunta Tesei chieda scusa e cancelli subito la delibera della vergogna. La donna potrà lasciare la struttura ospedaliera dopo mezz’ora dall’assunzione della pillola Ru486, senza alcun obbligo di ricovero forzoso di tre giorni come imposto dalla giunta Tesei. Le linee guida del ministero della Salute mettono fine ad una forzatura terribile voluta dalla Lega e stabiliscono una vittoria di civiltà e dei diritti. È necessario che, dopo aver scatenato una sollevazione popolare e dopo essere andati incontro ad una sonora bocciatura della comunità medica, la presidente Tesei, l’assessore Coletto e il loro consigliere sul tema, il senatore Pillon, chiedano scusa alle donne e all’Umbria».