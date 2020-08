Stefano Orazio Panato, veronese, ex pilota ed ex vicedirettore del Sismi, presidente del centro alti studi per la difesa è il nuovo presidente del Cda Sase. Del consiglio d’amministrazione, votato martedì mattina dall’assemblea, fanno parte anche Antonello Marcucci, Ilaria Caporali, Giorgio Mencaroni e Roberta Datteri. Risolti i problemi di equilibrio fra rappresentanti maschili e femminili, che avevano bloccato le precedenti elezioni.

