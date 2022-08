Schiaffo e minacce a sconosciuto in un bar: 40enne denunciato

È sceso dall’auto, ha avvicinato la vittima e gli ha dato uno schiaffo ad un orecchio. Poi gli ha puntato contro un oggetto tagliente. Infine ha creato il caos all’interno di un bar: protagonista dell’aggressione un 40enne che, dopo l’intervento della polizia di Stato di Perugia, è stato denunciato. Il fatto è accaduto nel quartiere di San Marco.

La violenza

L’uomo ha riferito di essere stato aggredito senza motivo da un cliente del bar a lui sconosciuto. L’attacco c’è stato mentre la vittima stava giocando a scacchi con uno conoscente: è riuscita a scappare, tuttavia il 40enne si è armato di bastone preso nella sua auto e ha inseguito il malcapitato senza riuscire a raggiungerlo. Infine ha danneggiato la zona del bar ed è andato in fuga. «Grazie all’attività investigativa della polizia di Stato, è stato possibile individuare l’uomo che, in zona San Marco, circolava con la propria autovettura privo della cintura di sicurezza. Identificato come un cittadino straniero, classe 1982 con a carico numerosi precedenti di Polizia, è stato trovato in possesso di due paia di forbici, delle quali non è riuscito a dare alcuna giustificazione sul possesso», spiega la questura. Per lui c’è la denuncia ed a stretto giro sarà espulso.