Gubbio, aggredito a pugni: indagano i carabinieri

Aggredito a suon di pugni da due adulti in pieno centro, in corso Garibaldi a Gubbio, con successiva operazione all’ospedale di Branca per sottoporsi ad un intervento chirurgico per gli ematomi e il setto nasale. Vittima un 20enne: i carabinieri della locale Compagnia hanno avviato le indagini per far luce sull’accaduto.

La denuncia

La famiglia del giovane – a raccontarlo è Il Messaggero in un articolo a firma Massimo Boccucci – ha sporto denuncia ai carabinieri, sfogandosi sui social: «In che schifo di mondo viviamo?». Un tema, quello della movida e dei controlli, che da diverse settimane è al centro dell’attenzione anche nell’eugubino. Ora saranno i militari a cercare di capire il perché dell’aggressione.