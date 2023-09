Aia Terni, c’è il nuovo corso arbitri nazionale gratuito

È tempo di nuovo corso nazionale per arbitri di calcio in casa Aia Terni. L’associazione lancia il percorso per l’attuale stagione sportiva: «Possono partecipare gratuitamente – viene specificato – tutti i candidati di ambo i sessi che siano cittadini della Comunità Europea, con documento di identità valido, ed i cittadini extra comunitari, dotati anche di regolare permesso di soggiorno, che abbiano compiuto alla data dell’esame il 14° anno di età e non abbiano compiuto il 40° anno. Possibile doppio tesseramento Figc (calciatore e Arbitro) fino al 18esimo anno di età. Al termine del corso il candidato dovrà sostenere una prova di ammissione all’esame, prova che prevede dei test scritti ed orali sul regolamento del giuoco del calcio ed un test di idoneità atletica». Una volta superato il test si è ufficialmente un arbitro dell’Aia e dalle domeniche successive si inizierà a dirigere partite nella prima categoria dell’arbitraggio, i giovanissimi.

