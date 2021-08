Al I trofeo ‘Rotondi’ vince il padel di alto livello

Una serata di grande sport, quella di domenica, in cui la coppia argentina Calneggia-Salandro ha avuto la meglio in due set sui vice campioni d’Europa Bruno-Cattaneo, aggiudicandosi il 1° trofeo ‘Farmacia Rotondi’ presso Happy Padel Terni. Nel pomeriggio le semifinali avevano visto la coppia sudamericana superare rispettivamente Tinti-Mezzetti e Di Giovanni-Sinicropi. «Miglior epilogo non si poteva chiedere – afferma Enrico Pernini, presidente di Happy Padel -. Una partita di un livello incredibile che ha suggellato un torneo di alto profilo. Abbiamo creduto ed investito tanto in questo open insieme alla famiglia Rotondi e siamo stati pienamente ripagati, per questo vorrei ringraziare tutti i giocatori scesi in campo, a partire da tutti i migliori atleti del panorama nazionale presenti, per finire con i giocatori del territorio che hanno dimostrato che il padel umbro sta crescendo. Poi un grazie va alla risposta incredibile del pubblico che ha riempito il nostro circolo in questi giorni, nonostante il grande caldo, cosa questa che ci spinge sin da subito a rimetterci al lavoro per pianificare già il prossimo evento che speriamo sia ancora migliore». Il delegato del Coni di Terni – nonché consigliere Fit Umbria con delega al padel regionale – Fabio Moscatelli, parla di «un torneo bellissimo con alta qualità di gioco, protagonisti importanti, organizzazione impeccabile e grande successo di pubblico. Grazie ad Happy Padel che ancora una volta ha organizzato un evento importante, di caratura nazionale, con un occhio verso una programmazione ancora di più alto livello. Il padel umbro cresce sempre di più, sia in qualità che in quantità e la Fit Umbria sta già lavorando per un prossimo futuro sempre più all’altezza».

