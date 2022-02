Alessandria-Perugia 1-2 Grifo in zona playoff

Benevento, Ascoli e Frosinone devono ancora giocare (le loro partite sono in programma nella giornata di mercoledì), ma intanto il Perugia, vincendo ad Alessandria (2-1 in rimonta) fa un bel balzo in avanti e piomba con autorità in zona playoff.

Alessandria-Perugia 1-2

Alessandria: 12 Pisseri, 4 Chiarello, 6 Ba, 8 Lunetta, 17 Mustacchio (32′ st 11 Mattiello), 18 Corazza (23′ st 10 Marconi), 19 Presta, 21 Casarini (12′ st 5 Gori), 29 Palombi (23′ st 16 Fabbrini), 44 Mantovani. 62 Milanese (12′ st 72 Kolaj).

Allenatore: Moreno Longo

In panchina: 1 Crisanto, 22 Cerofolini, 2 Cocino, 7 Parodi, 13 Benedetti, 27 Pellegrini, 30 Di Gennaro.

Perugia: 22 ChIchizola, 2 Rosi, 21 Curado, 32 Zanandrea (1′ st 39 Sgarbi) 23 Falzerano, 28 Kouan, 8 Burrai (1′ st 25 Santoro), 13 Beghetto; 7 Carretta (23′ st 10 Matos), 18 D’Urso (43′ st 6 Segre) 11 Olivieri (31′ st 9 De Luca).

Allenatore: Massimiliano Alvini.

In panchina: 27 Zaccagno, 5 Angella, 4 Gyabuaa, 14 Murgia, 16 Ghion, 30 Ferrarini, 44 Lisi.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì (Pietro Dei Giudici di Latina e Damiano Margani di Latina) IV Ufficiale: Daniele Perenzoni di Rovereto VAR Daniele Minelli di Varese AVAR: Giacomo Paganessi di Bergamo

Reti: 20′ pt Mantovani (A), 34′ pt Olivieri, 20′ st Falzerano

Ammoniti: Zanandrea, Casarini, Burrai, Milanese, Olivieri, Curado.