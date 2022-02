Perugia in rimonta: vittoria da grande. Alvini: «Per Frosio»

Benevento, Ascoli e Frosinone devono ancora giocare (le loro partite sono in programma nella giornata di mercoledì), ma intanto il Perugia, vincendo ad Alessandria (2-1 in rimonta) fa un bel balzo in avanti e piomba con autorità in zona playoff.

La partita

Vista la serie terribile che arriverà fino ai primi di marzo, Alvini fa di nuovo turnover come a Cosenza, cambiando nove elementi rispetto alla partita precedente. A differenza delle ultime prestazioni, però, i biancorossi partono impacciati e subiscono l’intraprendenza dei piemontesi, che sono in lotta per non retrocedere e non vincevano da 5 partite.

Avvio difficile

Partita molto tesa, con due ammoniti nei primi 15 minuti. Chichizola deve superarsi sullo schema da corner e dice di no a Corazza. Casarini disegna un cross parabolico da punizione laterale, Mantovani stacca col tempo giusto e mette dentro il gol del vantaggio. Siamo al 20′: il Perugia non riesce a uscire e i padroni di casa continuano a spingere. Ancora Chicizola in uscita bassa su Palombi, poi il portiere sbaglia il rinvio: da Lunetta a Corazza, che gira attorno alla lunetta e spara, restituendo il pallone all’estremo difensore.

Il pari

Serve una scossa e arriva da Kouan, che spinge furbescamente Milanese, gli soffia il pallone e serve Olivieri: l’ex Lecce è lucidissimo nell’evitare un avversario per poi battere Pisseri. La partita a questo punto cambia. Perché l’Alessandria si deprime e il Perugia sale di intensità, trovando spazi interessanti soprattutto a destra dove Falzerano e D’Urso creano un vortice che risucchia la difesa avversaria.

Il vantaggio nella ripresa

Fatalmente la rete arriva proprio da quel lato, con l’esterno, al proimo gol in campionato. che batte Pisseri in due tempi. Il vantaggio viene legittimato dopo averlo ottenuto col Grifo che sbaglia tantissime occasioni. Ci prova Carretta senza successo, poi anche Matos, ma a gridare vendetta è il contropiede 4-1 che il Perugia riesce nell’impresa di non trasformare in rete.

Alvini: «Dedicata a Frosio» (video)

Il tecnico del Perugia Massimiliano Alvini, dopo la vittoria al Moccagatta che fa salire ancora il Grifo in classifica, dedica la vittoria allo storico capitano, di cui si terranno i funerali mercoledì a Monza.

IL TABELLINO: Alessandria-Perugia 1-2

Alessandria: 12 Pisseri, 4 Chiarello, 6 Ba, 8 Lunetta, 17 Mustacchio (32′ st 11 Mattiello), 18 Corazza (23′ st 10 Marconi), 19 Presta, 21 Casarini (12′ st 5 Gori), 29 Palombi (23′ st 16 Fabbrini), 44 Mantovani. 62 Milanese (12′ st 72 Kolaj).

Allenatore: Moreno Longo

In panchina: 1 Crisanto, 22 Cerofolini, 2 Cocino, 7 Parodi, 13 Benedetti, 27 Pellegrini, 30 Di Gennaro.

Perugia: 22 ChIchizola, 2 Rosi, 21 Curado, 32 Zanandrea (1′ st 39 Sgarbi) 23 Falzerano, 28 Kouan, 8 Burrai (1′ st 25 Santoro), 13 Beghetto; 7 Carretta (23′ st 10 Matos), 18 D’Urso (43′ st 6 Segre) 11 Olivieri (31′ st 9 De Luca).

Allenatore: Massimiliano Alvini.

In panchina: 27 Zaccagno, 5 Angella, 4 Gyabuaa, 14 Murgia, 16 Ghion, 30 Ferrarini, 44 Lisi.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì (Pietro Dei Giudici di Latina e Damiano Margani di Latina) IV Ufficiale: Daniele Perenzoni di Rovereto VAR Daniele Minelli di Varese AVAR: Giacomo Paganessi di Bergamo

Reti: 20′ pt Mantovani (A), 34′ pt Olivieri, 20′ st Falzerano

Ammoniti: Zanandrea, Casarini, Burrai, Milanese, Olivieri, Curado.

Sabato arriva Caserta…

Festeggia Alvini, che diventa sempre più superstar e ora probabilmente comincerà a crederci pure lui. Curiosità: il Perugia ha fatto cinque tiri ma tutti nello specchio della porta, segno di cinismo ma anche di trame che sono realmente concrete. Sabato al Curi arriva Fabio Caserta, ad ammirare quello che poteva essere e non è stato: il suo Benevento, partito con ben altre ambizioni, è ora diretta concorrente del Grifo per i playoff.