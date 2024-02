Altro bancomat fatto esplodere all’alba: bottino di 25 mila euro

Ancora un assalto ad uno sportello bancomat, in Umbria, con l’uso di gas esplosivo. Dopo il ‘colpo’ all’alba di martedì scorso alla BCC di Sant’Andrea delle Fratte (Perugia), per un bottino complessivo di 14 mila euro e molti danni, questa volta – nella notte fra venerdì e sabato – è toccato alla Banda di Anghiari e Stia-Credito Cooperativo in via Piero della Francesca a Città di Castello. E il bottino in questo caso è stato di cica 25 mila euro. Simili le modalità ma pure l’orario dell’azione – intorno alle 4 del mattino – con la banda pronta a fuggire attraverso la vicinissima E45. Il gruppo avrebbe dapprima disattivato le telecamere di sorveglianza dello sportello, poi avrebbe saturato di gas l’Atm – usando la fessura per le card – per causarne l’esplosione nel giro di pochi istanti. Arraffati i soldi, la banda è poi fuggita facendo perdere – per il momento – le proprie tracce. Indagini sono in corso da parte del personale del commissariato tifernate e l’idea che ci sia un’organizzazione specializzata – forse la stessa – che in questo periodo sta ‘operando’ frequentemente anche in Umbria, è sempre più solida.

