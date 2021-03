Amelia, casi ancora in aumento: «Coinvolti anche bimbi e uffici pubblici»

La città di Amelia conferma il trend in controtendenza rispetto al resto delle ex zone rosse dell’Umbria, a causa di una ripresa dei contagi che, negli ultimi giorni, ha coinvolto anche bimbi molto piccoli e operatori degli uffici pubblici. A fare il punto della situazione è il sindaco, Laura Pernazza: sono 92 i casi complessivi di positività al Covid registrati alla giornata di lunedì, tra questi sono cinque le persone ricoverate in ospedale. Solo sabato sono stati 17 i nuovi casi, che si aggiungono ai 37 emersi nella settimana compresa tra il 12 e il 19 marzo.

DISTRETTO ‘NARNI-AMELIA’: «DATI DI NUOVO IN AUMENTO»

Parte lo screening per gli addetti al pubblico

«Questa impennata ci deve spingere tutti alla massima attenzione ed al massimo rispetto delle regole – commenta in un post su Facebook il sindaco -. Il virus è molto diffuso e non riconducibile a focolai specifici quindi anche più difficile da individuare e mappare». Si registrano anche casi di giovanissima età, visto che tra i contagiati ci sono anche due bambini di due e cinque anni, che si vanno a sommare a quelli della fascia 6/10 anni riscontrati la scorsa settimana. Fortunatamente stanno tutti bene. Contagi sono poi emersi anche negli uffici pubblici, in particolare presso l’ufficio postale, che potrà così riuscire a garantire solo l’apertura di mattina fino alle 13.45. «Confidiamo nella comprensione dei cittadini per eventuali disservizi o file che si potrebbero creare» è l’appello del sindaco, che annuncia anche che a breve verranno resi noti i dettagli di una campagna di screening rivolta in particolare a tutte le persone che operano proprio a contatto con il pubblico.