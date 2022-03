Amelia: nuovi guai per il giovane che assalta i distributori automatici

Nuova denuncia a piede libero per il giovane originario della provincia di Perugia che negli ultimi tempi si è reso protagonista di numerosi danneggiamenti e furti ai danni di distributori automatici presenti nella città di Amelia (Terni). L’uomo, già denunciato l’11 febbraio per danneggiamento e tentato furto, è stato nuovamente segnalato all’autorità giudiziaria di Terni per tutta una serie di episodi avvenuti fra il 5 ed il 13 febbraio scorsi, sempre ad Amelia. Nel mirino – come accertato dai carabinieri del Nor amerino – sempre distributori automatici di prodotti sanitari, di tabacchi e una lavanderia automatica, per un bottino complessivo di 365 euro.

