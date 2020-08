Malore per un turista umbro di 53 anni, affetto da diabete, venerdì mattina lungo il sentiero del Trave, zona monte Conero (Ancona). Durante il percorso l’uomo ha accusato un mancamento e, per soccorrerlo, sono intervenuti i vigili del fuoco – l’elisoccorso, pur attivato, non si è reso necessario – che hanno condotto il 53enne fino all’ambulanza, per le cure del caso.

Condividi questo articolo su