Andreazzoli lascia la Ternana: risoluzione contrattuale in arrivo

di Gianni Giardinieri

Aggiornamento

Che si fosse arrivati ad un punto di rottura era chiaro, ma ora la decisione sembra presa e, a meno di clamorose marce indietro, Aurelio Andreazzoli non allenerà la Ternana nella stagione 2023/2024. Per lui è in arrivo la risoluzione contrattuale con probabile, immaginiamo, buonuscita. Stesso percorso per l’ex allenatore rossoverde Cristiano Lucarelli: anche lui starebbe trattando la risoluzione contrattuale con la società di via della Bardesca. Stamane vi davamo conto delle ipotesi De Rossi o D’Angelo per la pamnchina rossoverde. L’ex centrocampista della Roma avrebbe però rifiutato, forse in attesa di capire se potrà guidare la nazionale Under 21. Resta ‘caldo’ il nome di D’Angelo.

Non c’è pace in casa rossoverde, alle prese con quella che più che una rifondazione appare come una vera e propria rivoluzione. A pochi giorni dal raduno pre-ritiro (il gruppo squadra dovrebbe partire per Cascia domenica 16 o al massimo lunedì 17 luglio), utile per le consuete visite mediche di rito, anche la figura dell’allenatore sembra ormai essere in forte discussione. Eppure Aurelio Andreazzoli, forte anche di un oneroso (per le casse della Ternana) contratto con scadenza 2024, appena una manciata di giorni fa, dal portale Tag24 dell’Unicusano, aveva esternato tutto il suo entusiasmo per l’avvio della nuova stagione, dichiarandosi «carico» e pronto anche a lavorare con un gruppo rinnovato, magari meno qualitativo ma più corsaiolo e battagliero: elementi chiave per una salvezza in serie B (l’unico vero obiettivo della nuova società, a quanto ci pare di capire).

La goccia-Donnarumma?

Certo il tecnico di Massa non si aspettava però un vero e proprio esodo dei giocatori rossoverdi verso altri lidi. Contratti in scadenza non rinnovati e soprattutto cessioni pesanti (alcune già ufficiali, altre ormai in dirittura d’arrivo). La probabile risoluzione contrattuale di Alfredo Donnarumma (per lui si parla della Sampdoria), potrebbe essere stata la classica goccia che fa traboccare il vaso: il bomber rossoverde è stato tra gli artefici della promozione dell’Empoli in A sotto la guida del tecnico di Massa e su di lui Andreazzoli contava per avere almeno un punto di riferimento certo in attacco.

Ipotesi

Sta di fatto che da giovedì sera il rapporto tra il tecnico e la nuova proprietà sembra ai minimi termini, con la volontà del primo di trovare una risoluzione contrattuale, per avere la possibilità di allenare comunque nella stagione 2023/2024. Infatti, anche una sola presenza in partite ufficiali sulla panchina rossoverde costringerebbe Andreazzoli, in caso poi di esonero, a rimanere nella sua Massa senza potersi sedere su un’altra panchina professionistica italiana. Due i nomi sul tavolo per l’eventuale cambio: Daniele De Rossi e Luca D’Angelo. Il primo è reduce da un esonero alla Spal nel suo primo campionato da allenatore, il secondo invece ha terminato, senza riconferma, la sua esperienza complessivamente molto buona a Pisa.

Slitta il closing

Nel frattempo sembra assai probabile che non sarà il 15 luglio prossimo la data utile per il tanto sospirato closing (la chiusura definitiva dell’accordo di cessione della Ternana Calcio da Unicusano a Pharmaguida). Nicola Guida sembra alla ricerca di nuovi soci, sia per adempiere alle condizioni contrattuali stabilite, sia per dare forza economica alla ‘nuova’ Ternana. Avanzano in tal senso le ‘candidature’ di altre presunte cordate, mentre sullo sfondo appare sempre più ingombrante la figura di Massimo ‘viperetta’ Ferrero. Su questo fronte, non è ancora arrivata alcuna smentita da Nicola Guida sul coinvolgimento, nella sua Ternana, dell’ex presidente della Sampdoria.

Fronte mercato

Celli e Ghiringhelli, come anticipato, sono ormai ad un passo dal raggiungere Francesco Di Tacchio al Südtirol. Palumbo è sempre più vicino al Modena, mentre – come vi abbiamo descritto – sembra lontano anche Alfredo Donnarumma che starebbe trattando la risoluzione contrattuale tramite il suo agente, Mario Giuffredi. Gli altri sono tutti sul mercato. La parola, verrebbe da dire, al miglior offerente.