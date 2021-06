Anziano e badante legati e rapinati per un orologio da pochi euro

Legati, resi ancor più inoffensivi dall’uso di spray urticante, e rapinati per un bottino che è di un solo orologio, peraltro del valore di neanche 100 euro. Un assalto in grande stile – con tanto di energia elettrica staccata prima di forzare la porta dell’abitazione – quello andato in scena all’alba di sabato scorso in un appartamento di un condominio di via della Pescara, a Perugia, dove vivono un anziano e l’uomo che lo assiste. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un pezzo a firma di Luca Benedetti. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della squadra Mobile della questura di Perugia. Ad entrare in azione sarebbero stati tre soggetti, due con il volto coperto dalla mascherina ed un terzo – forse – da un passamontagna. Un assalto da film, con anziano e badante immobilizzati, messi ‘fuori gioco’ dallo spray al peperoncino e da un’azione degna di una rapina importante. Che però ha fruttato solo un orologio senza valore. Una contraddizione forte, su cui gli inquirenti si stanno interrogando. Possibile che i tre abbiamo sovrastimato il possibile bottino, sulla base di informazioni affatto precise? Oppure sono dovuti scappare perché spaventati dal fatto che qualcuno, in quel condominio, potesse essersi accorto di qualcosa? Le risposte, se il lavoro di chi indaga andrà a segno, arriveranno.

Condividi questo articolo su