Anziano investito e ucciso a Gualdo Cattaneo: 40enne denunciato per omicidio stradale

L’incidente stradale risale allo scorso 24 settembre quando un 80enne che stava attraversando sulle strisce pedonali, era stato investito e ucciso in via del Puglia, a Gualdo Cattaneo (Perugia), da un Fiat Doblò ondotto da un 40enne residente in provincia di Grosseto. Sull’accaduto hanno svolto accertamenti i carabinieri della Compagnia di Todi, attraverso personale del Nor. All’esito, il conducente del veicolo è stato denunciato alla procura della Repubblica di Spoleto per il reato di ‘omicidio stradale’.

