Covid, Arcieri città Terni: ripresa e novità

Tempo di ripartenza in sicurezza per gli Arcieri città di Terni, il CLT e il San Valentino Sporting Club, ferme a lungo a causa del prolungato lockdown legato all’emergenza epidemiologica covid-19. Le novità non mancano.

Gli arcieri

Il gruppo guidato dal presidente Mauro Sbaraglia ha già riaperto i cancelli dell’Archery training center da una settimana. «Abbiamo lavorato sodo per far si che la ripresa delle attività potesse avvenire in totale sicurezza – spiega – e i riscontri che abbiamo avuto in questa prima settimana ci dicono che abbiamo e stiamo lavorando nella giusta direzione». Mascherine e giuste distanze le regole base per rispettare le direttive della Federazione. Le novità: ci sono nuovi strumenti – materiale utile per lo svolgimento dell’attività tecnica, atletica e paralimpica – acquistati grazie ai contributi ricevuti nel 2019 dalla presidenza del Consiglio dei ministri tramite il progetto ‘uno sport senza barriere’ (9.876 euro) e quelli a firma fondazione Carit (6.575). «Come Fitarco – le parole di Stefano Tombesi, consigliere federale e vicepresidente Arcieri Città di Terni – ci siamo adoperati con Sport e Salute affinché le società potessero ricevere degli aiuti economici per sostenere le tante spese cui sono andate incontro per consentire la ripresa delle attività».

Il futuro

A stretto giro è previsto l’arrivo del tunnel igienizzante con il quale sarà possibile riprendere l’attività indoor al termine della stagione estiva: si tratta di un investimento da 5.000 euro e consentirà all’impianto di essere il primo e unico in Italia ad avere questo strumento ulteriore di sicurezza. La società inoltre sta lavorando «per implementare l’applicazione per smartphone, tablet e pc con la quale sarà possibile prenotare la postazione di tiro ed evitare così code e affollamenti all’interno dell’impianto». Capitolo gare: «Come Federazione – chiude Tombesi – stiamo lavorando alla creazione di qualcosa che possa consentire a tutti gli atleti di tornare a sfidarsi nel pieno rispetto delle prescrizioni; l’intero movimento ha reagito benissimo in questa prima settimana di riapertura. C’era tanta voglia di tornare ad imbracciare l’arco, a scoccare le frecce ma anche a sfidare il compagno di squadra, l’avversario di una vita. Per questo alla Fitarco siamo pensando a qualche iniziativa che consenta di tornare a gareggiare. Magari già da questo mese».

Circolo Lavoratori Terni: come si riprende

Mercoledì ripartono le attività in via Muratori: numerosi gli interventi realizzati per tutelare la salute dei soci e di coloro che frequentano l’area. «Sono stati sanificati i locali e le strutture. L’ingresso – spiega il CLT – avverrà dal portone principale, e da quello di Largo Pantano dedicato ai partecipanti al Summer Sport Campus, sempre con la misurazione della temperatura corporea e con il modulo di autocertificazione da compilare. Dispenser per l’igienizzazione delle mani sono stati installati agli ingressi e nei pressi degli impianti sportivi, che sono stati dotai anche di kit per la sanificazione prima e dopo l’attività. Barriere antirespiro e elimina code hanno trovato spazio nella segreteria, così come la realizzazione di appositi percorsi per muoversi all’interno del parco CLT. In tutta l’area del parco di via Muratori – così come è in corso presso la palestra La Forgia CLT e nella sede canottaggio a Piediluco – sono stati collocati totem, cartelli e avvisi informativi al fine di segnalare adeguatamente le norme di comportamento da rispettare». ‘Proteggiamoci insieme. Seguiamo le regole per il bene di tutti’, l’invito per gli ospiti.

Le indicazioni

In generale – prosegue il CLT – «sarà necessario non mostrare sintomi riconducibili al Covid-19, indossare la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza, evitare gli assembramenti, seguire i percorsi segnalati, accedere agli spogliatoi massimo in due persone alla volta, lavarsi accuratamente le mani prima e dopo ogni sessione di allenamento. Non sarà comunque possibile utilizzare le docce né consumare pasti negli spogliatoi o negli spazi aperti. Sarà possibile tornare a praticare il tennis e il padel nei campi all’aperto, sempre previa prenotazione e rispettando le linee guida predisposte dal CLT e quelle della Fit; riprenderà anche l’attività della palestra Movimento&Salute che, per l’estate 2020, si è spostata all’aperto con una attrezzata sala tonificazione e corsi outdoor. Per far fronte alle necessità di distanziamento sociale è stato ampliato l’orario in cui sarà possibile svolgere le attività sky fitness Clt: sarà possibile seguire i corsi ed utilizzare gli attrezzi della sala tonificazione dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 22:00 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00. Tutte le attività potranno svolgersi solo su prenotazione. Il 15 giugno, invece, inizieranno i CLT Summer Sport Campus». Ulteriori info sono disponibili sul portale ufficiale circololavoratoriterni.it.

San Valentino Sporting Club

Semaforo verde anche per la struttura di viale Turati. «Abbiamo provveduto a sanificare tutti i nostri spazi per garantire a tutti la massima igiene e tranquillità nello svolgere le attività. I corsi si svolgeranno soprattutto all’aperto e nella sala attrezzi, tramite innumerevoli finestre e porte, é possibile allenarsi con un continuo ricambio di aria». Le regole: obbligatorio entrare in palestra con la mascherina e indossarla in ogni momento in cui non si svolge attività fisica e negli spazi comuni; obbligatorio igienizzarsi le mani con apposito gel messo a disposizione della struttura all’entrata della stessa; all’ingresso sarà rilevata la temperatura e si potrà accedere solo se inferiore ai 37.5; obbligatoria la distanza di 1 metro negli spazi comuni; l’accesso ai corsi e alla sala pesi sarà possibile solo previa prenotazione; durante l’attività fisica mantenere la distanza di 2 metri; sanificare sempre il materiale utilizzato durante l’allenamento. Off-limits gli spogliatoi.