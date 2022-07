Asm Terni, nuovo partner industriale: partita chiusa. C’è il 1° bilancio sostenibilità

«Asm era, è stata finora e sarà un’azienda che sempre di più mette al centro lo sviluppo economico del territorio». In estrema sintesi è il concetto con cui il presidente del CdA Asm Terni, Mirko Menecali, ha lanciato lunedì il bilancio di sostenibilità 2021 dell’azienda partecipata del Comune: appuntamento a palazzo Spada in compagnia del sindaco Leonardo Latini e dell’assessore a bilancio e partecipate Orlando Masselli. Ma il focus principale è tutto sulla maxi operazione industriale – cessione di quote dal 35% al 49% – per il nuovo partner: depositati gli atti, nel pomeriggio è previsto l’annuncio in consiglio. Mirino su Acea, da sempre ‘attenzionata’ in tal senso. La documentazione da circa 1.000 pagine – con valanga di allegati tecnici – a corredo dovrà poi essere studiata dai consiglieri, quindi il definitivo via libero. Non sarà semplice. L’iter era scattato il 7 maggio 2021 con il lancio del bando.

Il miglioramento, la situazione debitoriae e l’ingresso in società



«Illustra le azioni per l’economia circolare, ambiente ed equo solidale con l’obiettivo di passare da semplice multiutility ad azienda green», ha specificato Menecali. Il sindaco Latini – impegnato fino alle 10.30 in un confronto sulla sanità con i rappresentanti sindacali – ha parlato di «risultato importante perché è la prima volta che Asm fa un bilancio di sostenibilità». Per il resto una pesante situazione debitoria, seppur con incremento di diversi milioni di euro rispetto al 2020: «In generale c’è forte benessere per quel che concerne gli aspetti economici, abbiamo ereditato un bilancio in forte crisi economica e patrimoniale. Risolti i più importanti nodi. Ora si può apprezzare un Asm che ha ‘smussato’ le criticità. Situazione debitoria? Molto importante e va monitorata. C’è stata una riduzione di quasi 20 milioni con mezzi nostri ed il miglioramento del ciclo economico». Per Masselli «bisogna traguardare al futuro, Asm ha grandi potenzialità e non è finanziabile bancariamente. Né dal Comune perché è ancora fallito e abbiamo ritenuto di intraprendere questo percorso per l’aumento di capitale. Si raddoppia quasi», il commento sul nuovo ingresso con cessione delle azioni. «L’istruttoria è stata complessa, l’advisor ha impiegato circa sei mesi per arrivare alla definizione e altrettanti li ha impiegati il Comune. Tutti i consiglieri avranno documenti e approfondimenti dei consulenti presi da Asm e Comune per far sì che fosse un’operazione inoppugnabile da qualsiasi punto di vista».

