Atti osceni a Narni Scalo: 20enne denunciato

Poco dopo le ore 13 di giovedì, ha iniziato a dare in escandescenze in via Tuderte, a Narni Scalo (Terni), denudandosi. Immediata è partita la chiamata al 112 che ha portato all’intervento sul posto dei carabinieri del comando stazione di Narni Scalo. I militari hanno riportato alla calma il soggetto – un 20enne originario della Nigeria – in evidente stato di alterazione forse a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Dopo le cure da parte degli operatori del 118, è stato denunciato a piede libero per atti osceni. Un fatto simile era accaduto ad Amelia nella mattinata di sabato scorso, nei pressi di un supermercato, e anche in quel caso c’era stata la denuncia a piede libero per il protagonista dello ‘show’, 29enne nigeriano già noto alle forze di polizia.

«Non reagire di pancia»

Sul fatto interviene il consigliere comunale di Narni del M5S, Luca Tramini: «Quello che è accaduto oggi in pieno centro a Narni, in mezzo alle vie trafficate della nostra cittadina, è un qualcosa che ci indigna. Un ragazzo in evidente stato di alterazione ha dato in escandescenze, denudandosi. Ringraziamo per il pronto l’intervento le forze dell’ordine, che ogni giorno sono in prima linea per garantire la sicurezza ed il decoro urbano. Noi, come politica, dobbiamo fare solo una cosa: fornire loro tutto il supporto e gli strumenti adatti per compiere al meglio il loro lavoro. Ed evitare di strumentalizzare episodi come quello di oggi, senza lavorare concretamente. Non serve a niente reagire di pancia, perché l’indignazione passa e lascia il tempo che trova. Bisogna reagire con la testa, rispondendo con azioni concrete ad un mondo che sta mutando. Qualche anno fa – prosegue Tramini – venne approvato all’unanimità un nostro atto relativo alla sicurezza ed il decoro urbano, che oggi non ha ancora mai trovato effettiva attuazione. Si trattava di un progetto che attraverso il coinvolgimento dell’eccellenza dell’università in Scienze per l’investigazione e la sicurezza avrebbe fornito soluzioni utili a frenare fenomeni come quelli che hanno toccato il nostro territorio. Basti ricordare i graffiti al Ponte d’Augusto, il danneggiamento della chiesa di San Girolamo, le oscenità disegnate sui muri del centro storico ed altri gesti come quello di oggi. Sono piccole cose che, come nella teoria della finestra rotta, vanno riparate il prima possibile. Proviamo questa volta a reagire di testa e non di pancia, attraverso soluzioni concrete. Noi le nostre – conclude – le abbiamo già messe sul tavolo, adesso mettiamole in pratica».