Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di lunedì lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza di Corciano, direzione lago. Un’auto si è ribaltata, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente, che è uscito dalla vettura autonomamente. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche i vigili del fuoco per liberare la carreggiata. Pesanti le ripercussioni sul traffico.

